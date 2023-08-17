Андрей Шимкив поприветствовал участников конференции Женской ассамблеи НСО

В Государственном концертном зале имени Арнольда Каца состоялась конференция «Новосибирь: женское лидерство». Фото: Заксобрание НСО

В Государственном концертном зале имени Арнольда Каца состоялась конференция «Новосибирь: женское лидерство». Её цель – объединить неравнодушных, активных женщин-лидеров Новосибирска и районных центров, из мира бизнеса, политики, общественной деятельности, социальной сферы для успешного взаимодействия и развития.

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, выставка-ярмарка товаров и услуг «Новосибирь: женское дело», мастер-классы, работа центра «Мой Бизнес», «Опоры России», многочисленных женских клубов. Также представлена выставка работ фотохудожников «Жёны Героев». С участием лидеров общественного мнения региона и федеральных экспертов, были рассмотрены ключевые вопросы женского лидерства в современном мире.

В ходе конференции подведены первые итоги работы Женской ассамблеи Новосибирской области. Заключены более 120 соглашений о партнерстве с женскими организациями региона, проведены акций в патриотическом, социальном, предпринимательском, политико-управленческом и образовательном направлениях работы ассамблеи.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив приветствовал собравшихся от всех депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области.

- Сегодня здесь собралась самая активная часть женских объединений – лидеры в бизнесе, лидеры ведущих общественных организаций, те, кто инициирует и продвигает важные, социально-значимые проекты, те, кто состоялся и успешно реализует свой профессиональный потенциал в политике. Когда я раньше работал в большом бизнесе, у меня всегда первым замом были женщины. Они точно лучше работают – ответственно, четко и все по полочкам! Вот и сейчас именно вы первыми стали писать письма и собирать посылки нашим ребятам на СВО. Именно вы знаете и, наверное, даже больше по-женски чувствуете – что в первую очередь туда нужно. Находите. Отправляете. Плетете. Печете и сушите. Верите и ждете. Как говорил Симонов, «как никто другой». Вы действительно выступаете примером объединения усилий.

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