Догоняй! В Новосибирском зоопарке морские свинки решили поиграть в салки

В Новосибирском зоопарке морские свинки догонялки. Фото: Кадр из видео/Анна НОВИКОВА

В Новосибирском зоопарке морские свинки догонялки. Не желающие скучать зверьки привлекли внимание посетителей и попали в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.

Пока одни грызуны обедали свежей травой, другие решили поиграть в салки. Набегавшись, свинки немного понежились на солнце, а потом решили уделить внимание своим гостям.

Грызуны решили «познакомиться» с посетителями в надежде получить вкусняшку. Но, когда поняли, что делиться с ними не собираются, потеряли интерес к людям и отправились отдыхать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер