Догоняй! В Новосибирском зоопарке морские свинки решили поиграть в салки

В Новосибирском зоопарке морские свинки догонялки. Фото: Кадр из видео/Анна НОВИКОВА
В Новосибирском зоопарке морские свинки догонялки. Не желающие скучать зверьки привлекли внимание посетителей и попали в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.
Пока одни грызуны обедали свежей травой, другие решили поиграть в салки. Набегавшись, свинки немного понежились на солнце, а потом решили уделить внимание своим гостям.
Грызуны решили «познакомиться» с посетителями в надежде получить вкусняшку. Но, когда поняли, что делиться с ними не собираются, потеряли интерес к людям и отправились отдыхать.
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