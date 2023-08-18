В новосибирском вузе поставили табличку с плоским шрифтом Брайля

В Новосибирске на территории НГТУ заметили крайне необычный плакат с шрифтом Брайля. Фото: предоставлено Дарьей

В Новосибирске на территории НГТУ заметили крайне необычный плакат с шрифтом Брайля. Вся необходимая информация про территорию общежития продублирована специально для незрячих людей, только вот знаки, которые должны быть выпуклыми — плоские.

— Я сама когда-то училась в этом в вузе, шла мимо, решила прогуляться по территории, увидела новое общежитие. Думаю: как красиво! Смотрю, таблички стоят, адаптированные для незрячих. Думаю — вообще отлично. А потом подошла поближе и поняла, что шрифт, который должен быть выпуклым — плоский! То есть: шрифт Брайля просто распечатали, это шутка или что? — рассказала КП-Новосибирск читательница Дарья.

По словам девушки, ее сестра, которая сейчас учится в этом вузе, рассказала, что табличка стоит там в таком виде уже давно.

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