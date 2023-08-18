Под Новосибирском задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Фото: ГУ МВД по НСО.
В пятницу, 18 августа, стало известно о задержании мужчины, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник.
– Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия, – уточнил источник КП-Новосибирск.
Ранее сообщалось, что подозреваемый крутил роман с многодетной женщиной. Подружился с ее 12-летней племянницей. Дружба взрослого и ребенка продолжилась и после разрыва отношений с тётей школьницы. Девочка любила приходить в гости к 31-летнему другу. Так, 13 августа школьница снова пришла в гости к дяде Жене*. А потом заявила, что он пытался ее изнасиловать.
*имя изменено.
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