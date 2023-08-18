«Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропала черноволосая девочка в чёрном

15-летняя девочка в чёрном пропала в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирске в Заельцовском районе города пропала 15-летняя Мишель. Ориентировку на девочку опубликовали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
– 17 августа девочка ушла из дома в неизвестном направлении, – говорится в сообщении волонтеров.
Приметы Мишель: рост 165 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.
Была одета во все черное: черную удлиненную толстовку, черные штаны, черные кроссовки. С собой у девочки был черный рюкзак.
Если вы знаете, где находится Мишель, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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