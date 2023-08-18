На 1,3 млн рублей оштрафовали организацию за сговор с новосибирским колледжем. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области оштрафовали организацию за сговор с Новосибирским авиационным техническим колледжем им. Б. С. Галущака. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, компания заключила ограничивающее конкуренцию соглашение. Тем самым нарушила антимонопольное законодательство.

– Организация вступила в сговор с колледжем относительно условий закупки. В результате чего была ограничена конкуренция добросовестных поставщиков. А контракт на сумму свыше 15 млн рублей заключили с единственным участником, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По инициативе транспортного прокурора Новосибирский УФАС признал компанию виновной в заключении соглашения, ограничившего конкуренцию. Организацию наказали штрафом в размере 1,3 млн рублей.

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