«Перебегала дорогу»: на трассе под Новосибирском водитель «ВАЗа» насмерть сбил женщину

В Новосибирской области водитель «ВАЗа» насмерть сбил 38-летнюю женщину. Фото: ГИБДД по НСО.
В Ордынском районе Новосибирской области под колесами «ВАЗа» погибла 38-летняя женщина. Трагедия произошла на трассе «Новосибирск - Кочки – Павлодар». Об аварии рассказали в ГИБДД по НСО.
– Около 22:10 17 августа мужчина 1963 года рождения за рулем «ВАЗ 2121» двигался по трассе в направлении села Кочки. На 130 км автодороги наехал на женщину. Она перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода в непосредственной его близости. На одежде у нее не было световозвращающих элементов, – уточнили в Госавтоинспекции по региону.
По предварительным данным, женщина была в состоянии опьянения. Она погибла на месте аварии.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснят все обстоятельства случившегося.
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