«Переворачивают столы, разбрасывают еду»: новосибирцы пожаловались на детей, оскверняющих могилы

Новосибирцы пожаловалась на детей, оскверняющих могилы на кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцы пожаловалась на детей, оскверняющих могилы на кладбище. Пост об этом появился в паблике Вконтакте «Город Обь Онлайн».

— Прошу инспекцию по делам несовершеннолетних принять меры насчет подростков, которые уже не первый раз оскверняют могилы, портят их, слушают музыку, переворачивают столы и стулья, разбрасывают еду и цветы, которые приносят родственники, лежат на могилках, — сообщается в посте.

На кадрах ролика, прикрепленного сибиряками, видно, как один из подростков набирает в рот лимонад и выплевывает его на одну из могил под смех второго.

В областном МВД КП-Новосибирск пообещали уточнить информацию по данному факту позже.

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