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НовостиПроисшествия17 августа 2023 23:22

«Переворачивают столы, разбрасывают еду»: новосибирцы пожаловались на детей, оскверняющих могилы

Новосибирцы пожаловались на детей, оскверняющих могилы
Галина СИМОНОВА
Новосибирцы пожаловалась на детей, оскверняющих могилы на кладбище.

Новосибирцы пожаловалась на детей, оскверняющих могилы на кладбище.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцы пожаловалась на детей, оскверняющих могилы на кладбище. Пост об этом появился в паблике Вконтакте «Город Обь Онлайн».

— Прошу инспекцию по делам несовершеннолетних принять меры насчет подростков, которые уже не первый раз оскверняют могилы, портят их, слушают музыку, переворачивают столы и стулья, разбрасывают еду и цветы, которые приносят родственники, лежат на могилках, — сообщается в посте.

На кадрах ролика, прикрепленного сибиряками, видно, как один из подростков набирает в рот лимонад и выплевывает его на одну из могил под смех второго.

В областном МВД КП-Новосибирск пообещали уточнить информацию по данному факту позже.

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