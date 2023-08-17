В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД за 26 миллионов

В Новосибирске установят камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД за 26,4 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске установят камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД за 26,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Сейчас власти ищут подрядчика.

Поставлено должно быть два комплекса фиксации: их установят в Железнодорожном и Дзержинском районах Новосибирска. Один из них будет располагаться на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Сибирской. Он будет охватывать проспект Димитрова, улицу Ленина и Сибирскую. Второй установят на на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского. Он будет ловить нарушителей в зоне улицы Гоголя, Промышленной, Шекспира и парка «Березовая роща».

Эти камеры должны улавливать проезд на «красный» свет светофора, отсутствие остановки перед стоп-линией, а также превышение скорости.

Поставка устройства включает в себя доставку и монтаж оборудования, а также разработку схемы организации движения на период проведения работ. Подрядчик также должен будет провести пробные испытания, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.

Определить подрядчика планируется до 30 августа этого года. Победитель аукциона должен будет поставить товар с 1 января до 28 февраля 2024 года.

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