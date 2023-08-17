В Новосибирске ограничили движение транспорта на трех улицах

В Новосибирске ввели ограничение автомобильного движения на трех отрезках городских улиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ввели ограничение автомобильного движения на трех отрезках городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

По 30 августа на 3 метра будет сужена проезжая часть по улице Чаплыгина в районе дома № 35, а часть дороги по улице Бурденко на перекрестке улицы Бурденко и улицы Горбаня в районе дома № 31 будет закрыта для проезда. По 4 сентября останется суженой на 5, 5 метра проезжая часть улицы Октябрьской в районе дома № 5.

Ограничения связаны с работами теплосетевой компании на теплотрассах.

Ранее стало известно о перекрытии 19 августа автодороги по улице Василия Старощука от здания 770/1 территории Военного Городка до улицы Бориса Богаткова. Проезд здесь будет невозможен с 10:30 до 13:00. Изменения связаны с празднованием 80-летия со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка.

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Связано это с проведением торжественного мероприятия (подробнее).

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