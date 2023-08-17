В Новосибирске возобновятся две остановки речного транспорта

С 18 по 20 августа в Новосибирске перевозчик возобновит остановки речного транспорта. Фото: Правительство НСО

С 18 по 20 августа в Новосибирске перевозчик возобновит остановки Бибиха и Седова Заимка на речном маршруте «Речной вокзал — Седова Заимка», сообщает Министерство транспорта региона.

Решение принято из-за повышения уровня воды в реке Обь до благоприятных отметок. Дальнейшая судьба остановок будет зависеть от прогнозов уровней воды. Их специалисты планируют провести с 21 по 22 августа. На сегодняшний день уровень воды в реке составляет 116 сантиметров.

Ранее «Речфлот» отменил две теплоходные остановки из-за резкого понижения уровня воды в реке на 20 сантиметров. Так, в начале августа теплоходы перестали высаживать и не принимать на борт пассажиров на этих пунктах. Тогда уровень упал до 59 сантиметров.

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