Новосибирская область отправила в зону СВО антитепловизионные накидки

Антитепловизионные накидки «Победа» и пневмокаркасные палатки отправили в зону спецоперации от Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Антитепловизионные накидки «Победа» и пневмокаркасные палатки отправили в зону спецоперации от Новосибирской области. Обмундирование собрали по обращению командования 41-й общевойсковой армии, сообщили в правительстве региона.

Обмундирование собрали по обращению командования 41-й общевойсковой армии. Фото: Правительство НСО

— Мы получаем обратную связь от частей и подразделений и знаем, что актуально для бойцов на данный момент. Сейчас это высокотехнологичное оборудование и все, что может улучшить быт ребят на передовой, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

На передовую также передали генераторы и электрооборудование. Фото: Правительство НСО

Помимо этого на передовую передали генераторы и электрооборудование. Также закуплены дизельные электростанции, антитепловизионные накидки «Победа», саперные и штыковые лопаты.

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