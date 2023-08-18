Дождь и тепло: в Новосибирске будет +21 градус

В Новосибирске потеплеет, хоть и будет по-прежнему пасмурно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске будет по-прежнему пасмурно и дождливо, но к выходным понемногу теплеет. Ночью синоптики обещают +11...+13 градусов, в днём +19...+21.

— Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью похолодает до +5...+10 градусов, а днём до +18...+23. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.