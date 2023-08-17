В Роспотребнадзоре прокомментировали чесотку в новосибирском доме милосердия

Благодаря своевременному проведению противоэпидемических мероприятий заразу удалось победить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе в доме милосердия в Тогучинском районе Новосибирской области зарегистрировали случаи чесотки. Как рассказали КП-Новосибирск в Управлении Роспотребнадзора по региону, ситуацию удалось взять под контроль.

Чесотка – паразитарное кожное заболевание. Оно сопровождается сильным зудом, появлением сыпи и пузырьков на коже.

Чесоточный клещ атаковал постояльцев МБУ Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения». После выявления заразы Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

− Выдано предписание администрации МБУ Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе дезинфекции, камерной дезинфекции нательного белья и постельных принадлежностей, − рассказали КП-Новосибирск в Роспотребнадзоре.

Благодаря своевременному проведению противоэпидемических мероприятий заразу удалось победить. На сегодняшний день заболевших нет.

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