Водитель внедорожника, врезавшийся в столб в Академгородке, погиб

В Новосибирске скончался водитель внедорожника, врезавшийся в столб в Академгородке. Фото:телеграм-канал ACT-Black

В Новосибирске скончался водитель внедорожника, врезавшийся в столб в Академгородке. Напомним, ДТП произошло недалеко от НГУ днем в четверг, 17 августа.

— На данный момент медицинские работники разбираются в причинах, повлекших смерть водителя, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что по словам очевидцев, мужчина потерял сознание за рулем. Ему сразу же вызвали скорую помощь. Подоспевшие медики пытались его реанимировать, но не удалось.

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