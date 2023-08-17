В Бердске 55-летний мужчина упал в разрытую теплотрассу

Мужчину госпитализировали – врачи диагностировали у него перелом руки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Бердске местный житель упал в траншею – ее вырыли для работ на теплотрассе. ЧП произошло на улице Черемушной.
Все случилось на прошлых выходных. Как сообщает «Свидетель-Бердск», 55-летний сибиряк предположительно был пьян. Он выходил из гаража и угодил в яму. Говорят, что траншея не была огорожена.
По словам начальника подразделения Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Олега Колобова, по адресу выехали спасатели. Они достали бердчанина, использовав штатную лестницу.
Мужчину госпитализировали – врачи диагностировали у него перелом руки.
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