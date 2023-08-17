В Новосибирске заасфальтируют дорожку на Толмачевской

В Новосибирске заасфальтируют тротуарную дорожку на улице Толмачевской. Фото: Анатолий Локоть

В Новосибирске заасфальтируют тротуарную дорожку на улице Толмачевской. Об этом сообщил мэр города Александр Локоть.

- Сейчас выполнили демонтаж старого бордюра, устанавливаем новый, отсыпаем щебеночное основание, - написал он в соцсети.

Благодаря ремонту будет приведено в порядок более двух километров тротуарной дорожки. Ранее передвижение пешеходов было опасным из-за интенсивного потока машин.

До 20 сентября помимо ровного асфальта на улице появятся газоны, карманы остановок общественного транспорта и посадочные платформы.

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