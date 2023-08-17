Прохожие нашли маленького мальчика возле дороги в Искитиме

Приехавшие по адресу правоохранители отвезли малыша в отдел. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Искитиме прохожие нашли маленького мальчика возле дороги. Это произошло в четверг, 17 августа. Подробности истории КП-Новосибирск раскрыли в ГУ МВД России по региону.

Мальчика завели в магазин, продавец вызвала на место полицейских. Приехавшие по адресу правоохранители отвезли малыша в отдел. Буквально через пару минут туда прибежала мама ребенка – она была очень перепугана из-за пропажи сына.

Выяснилось, что женщина отвлеклась буквально на пару минут. В это время малыш ушел от мамы.

− Ребенка передали матери – его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции проверили бытовые условия проживания семьи. Никаких нарушений выявлено не было, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Также стало известно, что женщина воспитывает не одного ребенка, на учете семья не состоит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber