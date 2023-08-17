Лупила их лопатой: волонтеры спасают искалеченных собак в Новосибирской области

Сейчас хвостатых продолжают эвакуировать волонтеры из Новосибирска и Бердска. Фото: благотворительная организация "Осиротевший"

В селе Евсино Новосибирской области умерла женщина, подбиравшая животных и заключавшая их в нечеловеческие условия в своем доме. О состоянии хвостатых рассказала КП-Новосибирск волонтер группы "Осиротевший". 15 августа зоозащитники обнаружили там 42 собаки и около десяти котов. Они находились внутри дома и во дворе.

- Это была настоящая тюрьма для животных. Она [хозяйка дома] лупила их лопатой. Один пес умер в клинике от того, что у него был распад печени. Собаки грызлись между собой за еду, воду. Животные не пили и не ели минимум четверо суток. У всех психические надрывы, - рассказала волонтер корреспонденту КП-Новосибирск.

По словам Анны, женщина жила как отшельник. В ее доме также нашли спрятанные по коробкам просроченные продукты и трупы животных.

Сейчас хвостатых продолжают эвакуировать волонтеры из Новосибирска и Бердска.

Осталось порядка 15 собак, которых еще не успели вывезти из дома. Им необходима поддержка, в том числе финансовая, для оплаты услуг ветврачей и времени передержки. Также нужна помощь в кормлении новых подопечных благотворительной организации.

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