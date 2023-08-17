В алтайском Заксобрании высказались о возможном роспуске всех сельсоветов в РФ

Проект о роспуске сельсоветов вызвал неоднозначную реакцию. Фото: Андрей КАРА

В России могут распустить все сельсоветы − местное самоуправление перейдет на уровень райцентров и городов. Возможные изменения прокомментировал зампред комитета алтайского краевого Заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению Андрей Кривов.

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» приняла Госдума в первом чтении. Но в итоге его поставили на паузу. Дело в том, что проект вызвал неоднозначную реакцию.

− Лично у меня никаких сомнений нет, что никакого автоматического упразднения всех поселений быть не должно. В некоторых районах края так и говорят: «Мы вообще не представляем, как без сельсоветов будем работать». Я слышал об этом в Первомайском районе, да и не только там, − отметил Андрей Кривов.

Он отметил, что в случае с большим районом будет сложно смотреть за всей территорией. Глава округа в одиночку с этим не справится, сообщает «Алтапресс».

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