Андрей Травников: «Женские объединения Новосибирской области — это мягкая, но мощная сила»

Андрей Травников приветствовал участников конференции Женской ассамблеи Новосибирской области «Новосибирь: женское лидерство». Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников приветствовал участников конференции Женской ассамблеи Новосибирской области «Новосибирь: женское лидерство». Мероприятие состоялось в Государственном концертном зале имени Каца.

— Женщины — это основа всего, не только жизни и семьи, но и вообще всего, что с нами происходит. Женщины — основной актив и костяк общественных объединений и организаций, в первую очередь патриотических, воспитательных, образовательных, благотворительных. Вы также активно присутствуете в бизнесе, и не просто делаете своё дело с душой, а делаете душевные дела. И то, что вы теперь объединены в ассоциацию и более ярко представляете свои идеи — это даёт дополнительные возможности и дополнительную ответственность. Женские объединения — это мягкая, но мощная сила, с которой невозможно не считаться. Я поддерживал и буду поддерживать все начинания и интересные проекты женских объединений. Уверен, что вместе у нас всё получится, — подтвердил Андрей Травников.

Руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, член президиума Женской ассамблеи Новосибирской области Валентина Дудникова отметила, что сейчас необходимо транслировать опыт женского лидерства. Потому что это — темы наставничества, воспитания, приверженности семейным ценностям, которые нас так интересуют.

Цель конференции ЖАНО — объединение неравнодушных, активных женщин-лидеров из всех районов области, из мира бизнеса, политики, общественной деятельности, социальной сферы для успешного взаимодействия и развития.

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