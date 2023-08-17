В Новосибирской области пропала 74-летняя пенсионерка в халате и шлепках

Пенсионерка вышла из дома и пропала. Фото: ЛизаАлерт НСО

В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области ищут 74-летнюю Людмилу Андрейченко (Миганову). В четверг, 17 августа, пенсионерка вышла из дома и пропала.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО», Людмила Григорьевна нуждается в медицинской помощи. Женщина не ориентируется в пространстве.

Волонтеры уже объявили срочный сбор на поиск.

Приметы пенсионерки: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.

Была одета в халат с цветочным рисунком и черные шлепки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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