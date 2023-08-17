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НовостиОбщество17 августа 2023 10:07

В мэрии ответили, откуда в Новосибирске могли взяться люки с испанскими надписями

Их заметили горожане около здания на улице Урицкого
Галина СИМОНОВА
Необычные люки заметили на улице Урицкого.

Необычные люки заметили на улице Урицкого.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Новосибирска рассказали про канализационные люки с испанскими надписями, которые горожане заметили около здания РЖД на улице Урицкого.

- В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города информации, установка люков с надписью на испанском языке ресурсоснабжающими организациями не проводилась, - ответили в мэрии на запрос КП-Новосибирск.

В муниципалитете отметили, что данные люки могли быть установлены в результате реконструкции сквера перед зданием управления Западно-Сибирской железной дороги на улице Урицкого, 39.

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