Среднюю полосу движения перекроют по проспекту Димитрова в Новосибирске

Среднюю полосу движения перекроют по проспекту Дмитрова в Новосибирске. Фото: МКУ «Гормост».

17 августа в Новосибирске в направлении левого берега по проспекту Димитрова будет перекрыта средняя полоса движения. Проход для пешеходов доступен по обоим тротуарам. Ограничения связаны с ремонтом двух путепроводов у Димитровского моста.

- Это - путепровод через ул. Фабричную, ПК37- ост. ул. Фабричная и ПК38 – недалеко от путепроводного тоннеля. Ремонтные работы планируют завершить к 20 октября, - сообщает МКУ «Гормост».

Сейчас на объекте заменили покрытие проезжей части дороги и левых тротуаров, привели в надлежащий вид пролетные строения, установили барьеры на левых тротуарах.

До 20 октября подрядчику предстоит заменить покрытие правых тротуаров и установить ограждения, заменить деформационные швы, укрепить конусы опор, усилить монолитными обоймами стойки опор.

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