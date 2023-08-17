В новосибирских школах вырос спрос на учителей перед началом учебного года. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В июле в Новосибирской области на 8% вырос спрос на учителей в сравнении с предыдущим месяцем. А на 13% увеличилось количество резюме педагогов. Такие данные сообщили аналитики портала Зарплата.ру.

За работу учителям предлагают сумму от 15 до 80 тысяч рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы. Медианная же зарплата преподавателей за год выросла на 4% и составила 34 429 рублей.

Больше всего школам не хватает учителей математики, информатики, русского языка и литературы, английского языка, педагогов начальных классов. Они составили более половины всех вакансий в сфере образования.

Аналитики отмечают, что высокий спрос на учителей наблюдается в течение последних двух лет. На это повлияла в том числе и пандемия ковида – многие педагоги после перенесенной болезни не смогли вернуться к работе.

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