Предприятия строительной отрасли увеличивают производительность труда

Фото: Пресс-служба АИР НСО

Для внедрения инструментов бережливого производства были выбраны строительно-монтажные работы по возведению конструкций из монолитного железобетона с помощью технологии «тоннельной опалубки». Работы идут в одном из домов строящегося жилого комплекса «Радуга Сибири» на ул. Забалуева. В результате удалось увеличить выработку на человека почти на 50% и снизить время протекания процесса на 32%.

– По технологии строительства нам удалось возведение одного этажа сократить с 6 до 4 дней. Уже со следующей недели начинается обучение второго потока специалистов, которые также занимаются монолитным домостроением на других объектах. График строительства нового дома мы составляли с учетом достигнутых результатов, – рассказал директор по капитальному строительству ООО СК «Сибирь-Строй» Сергей Моисеев.

Фото: Пресс-служба АИР НСО

Также при помощи экспертов Регионального центра компетенций АИР НСО в компании эффективно организовали рабочее пространство на стройплощадке, снизили количество складских запасов. Кроме того, благодаря увеличению выработки у сотрудников со сдельной оплатой повысилась заработная плата.

– Увеличение производительности ведет к росту прибыли на предприятии, а самое главное, позволяет увеличить скорость, с которой строятся жилые дома, при сохранении высоких требований к качеству. В результате жители города могут получить квартиры быстрее заявленных сроков, а компании ориентируются на строительство более комфортного жилья и внимательное отношение к благоустройству окружающей территории, – отметил министр экономического развития НСО Лев Решетников.