Отогрела, накормила огурчиком: сибирячка спасла черепаху, найденную на газоне

Жительница Новосибирска спасла черепаху, найденную на улице. Фото: предоставлено Евгенией.

Жительница ОбьГЭСа в Новосибирске Евгения спасла черепашку, которую заметила на улице. Малютка была на холодном и мокром после дождя газоне.

– Я её нашла сегодня утром, часов 9: 00. Холодно и мокро было после дождя, забрала домой и приютила. Посадила в аквариум с водой, покормила, положила камушки и включила лампу для обогрева, – поделилась с КП-Новосибирск Евгения. – Я читала, что они всеядные. Дала ей лист салата и огурчик, ещё мне сказали, что они едят мясо, фарш, филе… Я предложила ей, и черепашка тоже с удовольствием поела. Специальные корма у них тоже есть, конечно, но это я куплю уже в специализированных магазинах после работы.

Евгения добавила, что скорее всего найдёныш – девочка. Девушка предполагает, что хозяева могли выбросить черепашку.

– В основном их выбрасывают, когда они вырастают. Берут маленьких черепашек, а когда те вырастают, становятся неинтересны людям, так что такое возможно на 90%, – предположила сибирячка.

Евгения разместила объявления о черепахе на сайтах и в соцсетях. Если хозяева не откликнутся, девушка оставит малютку себе. И будет о ней заботиться.

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