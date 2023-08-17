Отравил, а тело скрыл: сибиряка осудили за убийство попутчика 9-летней давности

Жителю Новосибирской области вынесли приговор за убийство попутчика в 2014. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области Карасукский районный суд вынес приговор мужчине. Его признали виновным в убийстве человека 9-летней давности. Судили его сразу по двум статьям – по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». А также по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества».

По данным прокуратуры НСО, в июне 2014 года в полицию обратилась жительница Новосибирского района. Она сообщила, что ее сожитель уехал в командировку в Карасук и исчез. По факту пропажи человека тогда возбудили уголовное дело. Однако его затем приостановили.

А в 2021 году появились данные, что к загадочному исчезновению может быть причастен житель Карасука. Под подозрение попал неоднократно судимый мужчина. Тогда дело возобновили.

– Следствие и суд установили, что в мае 2014 года осужденный решил украсть имущество мужчины. На привокзальной площади в городе Карасуке он встретил незнакомца, который попросил его отвезти его в одно из близлежащих сел. Во время поездки злоумышленник специально добавил в спиртные напитки, которые пил попутчик, сильнодействующие лекарства в большом количестве. Он дождался токсического действия, после чего похитил имущество пострадавшего. Сумма ущерба составила примерно 5 тысяч рублей. Затем рецидивист обнаружил, что попутчик умер, – рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В СК РФ по НСО добавили, что злоумышленник, чтобы избежать ответственности, скрыл тело попутчика в неустановленном месте. Спрятал труп на территории Красноозерского района.

В Следкоме подчеркнули, что осужденный оказывал следствию активное противодействие. Однако следователи собрали достаточно доказательств его вины.

Суд назначил сибиряку 15 лет в колонии особого режима.

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