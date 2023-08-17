Завел и поехал кататься: в Новосибирске 16-летний подросток угнал иномарку

Полицейские раскрыли угон в Ленинском районе Новосибирска.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Полицейские раскрыли угон в Ленинском районе Новосибирска. Чужим автомобилем Nissan Sunny завладел 16-летний подросток.
В отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у нее угнали машину – иномарка стояла у одного из домов по улице Невельского.
Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Несовершеннолетний ранее не был судим.
− Как выяснилось, злоумышленник проник в автомобиль, с помощью технических манипуляций завел его и поехал кататься. Транспортное средство обнаружено полицейскими возле одного из домов по улице Халтурина, где подозреваемый его оставил, − поделились подробностями в ГУ МВД России по региону.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подросток находится под подпиской о невыезде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер