Завел и поехал кататься: в Новосибирске 16-летний подросток угнал иномарку

Полицейские раскрыли угон в Ленинском районе Новосибирска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские раскрыли угон в Ленинском районе Новосибирска. Чужим автомобилем Nissan Sunny завладел 16-летний подросток.

В отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у нее угнали машину – иномарка стояла у одного из домов по улице Невельского.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Несовершеннолетний ранее не был судим.

− Как выяснилось, злоумышленник проник в автомобиль, с помощью технических манипуляций завел его и поехал кататься. Транспортное средство обнаружено полицейскими возле одного из домов по улице Халтурина, где подозреваемый его оставил, − поделились подробностями в ГУ МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подросток находится под подпиской о невыезде.

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