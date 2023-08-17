Прокуратура посетила «Кольцо Ада» на площади Труда в Новосибирске

В Новосибирске состоялось выездное инспектирование площади Труда. Фото: Электронный город

В четверг, 17 августа, в Новосибирске состоялось выездное инспектирование площади Труда. Местные жители называют этот участок «Кольцом Ада» из-за постоянных пробок.

Проблемный участок посетили и.о. прокурора города Виталий Зулин, работники мэрии, сотрудники ГИБДД, представители МКП «Горэлектротранспорт», ГКУ «Мост» и общественной организации «Автовладельцы России».

Участники выезда проработали соглашения, нацеленные на снижение транспортной нагрузки на площади Труда. Одно из них связано с переносом электрических цепей трамваев и троллейбусов с мест над проезжей частью.

− Чтобы трамваи имели техническую возможность притормаживать проезд пересечений (в местах таких стыков скорость трамвая должна быть не менее 15 км/ч, иначе он встанет, но водители часто не пропускают, трамвай вынужденно снижает на этих участках скорость и встает, образуется затор), − объяснили в прокуратуре НСО.

Также комиссия обсудила ввод надземного пешеходного перехода перед площадью Энергетиков при съезде с моста. Его планируют открыть на следующей неделе.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на площади Труда движение заблокировал сломавшийся трамвай.

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