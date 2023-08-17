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НовостиЭкономика17 августа 2023 7:57

Жители Новосибирской области увеличили спрос на рублевые вклады ВТБ в 1,7 раза

За первые десять дней августа клиенты банка в Новосибирской области открыли в банке 2,6 тысячи рублевых депозитов, что в 1,7 раза больше, чем в предшествующую декаду. В результате, объем портфеля рублевых вкладов вырос на 4,2 млрд рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

– На сегодня жители Новосибирской области, как и в целом клиенты банка, предпочитают формировать накопления в рублевых депозитах. Увеличение ключевой ставки Банка России – значимый сигнал рынку, банки оперативно улучшают условия по размещению для вкладчиков. В свою очередь, клиенты финансовых организаций стремятся сохранить свои накопления и спрос на инструменты размещения средств растет. Это демонстрирует динамика вкладов на счетах в нашем банке. С учетом очередного повышения ключевой ставки, интерес к размещению сбережений продолжит свой рост, – прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По статистике, больше всего жителей региона доверяют размещение средств на полгода, такой срок выбрали 43% вкладчиков. Еще треть предпочла вклады на три месяца. Средний чек одного депозита в регионе составляет 360 тысяч рублей.