В Новосибирске 27 августа перекроют проезд возле нового ЛДС

У нового ЛДС на левом берегу Новосибирска перекроют проезд. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

У нового ЛДС на левом берегу Новосибирска перекроют проезд. Ограничения будут действовать в следующее воскресенье, 27 августа.

Как указано в проекте постановления мэрии города, это связано с проведением спортивного фестиваля «Сибирь-Арена Спорт Фест». Проехать нельзя будет в период с 07:00 до 16:00.

− Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, − говорится на сайте муниципалитета.

Объезд будет доступен по дорогам общего пользования.

Где нельзя будет проехать в день Фестиваля:

− от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от улицы Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами;

− от пляжа «Наутилус» вдоль территории нового ЛДС на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с автомобильной дорогой от улицы Немировича-Данченко до территории «Сибирь-Арены» со всеми прилегающими выездами и въездами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber