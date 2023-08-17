«Стало плохо за рулём»: в Новосибирске водитель внедорожника потерял сознание и врезался в столб

Водитель внедорожника потерял сознание и врезался в столб в Новосибирске. Фото: телеграм-канал ACT-Black.

17 августа в Новосибирске в Академгородке водитель внедорожника врезался в столб. О ДТП рассказали очевидцы.

– Мужчине стало плохо за рулём. Он потерял сознание и влетел в столб, – рассказали в телеграм-канале АСТ-Black.

Очевидцы добавили, что мужчине сразу же вызвали скорую помощь. Подоспевшие медики пытались его реанимировать. Однако водитель скончался.

В ГИБДД по городу случившееся еще не прокомментировали.

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