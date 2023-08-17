Новосибирский биолог Сергей Седых не исключил вспышку ковида осенью

К осени эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кандидат биологических наук Сергей Седых высказался о том, случится ли вспышка коронавируса осенью 2023 года. Некоторые ученые дают пугающие прогнозы, заявляя о возвращении ограничительных мер. КП-Новосибирск узнала у эксперта, стоит ли запасаться масками и антисептиками.

− Мы видим ситуацию в других странах, которую мониторит ВОЗ. Обычно в Россию волна приходит через несколько месяцев, если посмотреть прошлые графики, наложить их друг на друга, можно сделать вывод, что это случится месяца через два. У НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге есть замечательный сайт, на котором они еженедельно публикуют информацию об эпидситуации во всех регионах. Если посмотреть отчет за прошлую неделю – никакой вспышки в России не наблюдалось, − рассказал КП-Новосибирск Сергей Евгеньевич.

Однако расслабляться не стоит – к осени эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

− Эпидемиология – это такая наука, которая не любит давать прогнозы. Мы не знаем, что произойдет завтра/послезавтра, что покажут тесты. Люди ездят в Турцию, Казахстан, Беларусь, Таиланд – происходит обмен инфекцией со всем миром. Поэтому нельзя исключать возникновение новой вспышки, которую уже наблюдают в других странах, − добавил кандидат биологических наук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber