«Ростелеком» представит инновационные продукты в сфере управления городской средой

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Эксперты расскажут о комплексных решениях, предназначенных для повышения качества городской среды, ключевым из которых является платформа видеонаблюдения и видеоаналитики. Ее использование в регионе позволяет осуществлять непрерывный мониторинг общественной безопасности и предотвращать правонарушения, анализировать работу городских служб и вести подсчет автомобильного и пешеходного трафика. С помощью видеоаналитики, работающей с использованием технологий искусственного интеллекта, система детектирует людей, объекты и события, анализирует работу муниципальных служб, подсчитывает автомобильный и пешеходный трафик.

- Наша компания предлагает широкий спектр технологичных решений для оптимизации городской среды, которые мы ежегодно представляем на площадке Технопрома. В этом году мы впервые покажем участникам форума уникальную инновацию на российском рынке - интегрированную систему управления городским освещением и зарядными станциями для электромобилей и один из ее основных элементов - умную опору, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома».

Технологическая суть системы управления городским освещением от «Ростелекома» заключается в эффективном использовании свободной мощности уличного освещения для зарядки электротранспорта. Днем это 100% энергоресурсов, а ночью - от 30% до 70%.Решение предполагает размещение зарядных станций для транспорта и уличных светильников на умных опорах, которые также могут использоваться для установки видеокамер, точек Wi-Fi, кнопок вызова экстренных служб, датчиков экомониторинга.