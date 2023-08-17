Розлив нефтепродуктов ликвидировали на Оби в Новосибирске. Фото: МАСС.

Розлив нефтепродуктов на Оби ликвидировали сотрудники службы МАСС. Известно, что работы провели 16 августа. Они прошли в 2 этапа.

По данным службы МАСС, первоначально на участке реки, где произошел розлив, установили боновое ограждение. Оно было нужно для локализации и сдерживания розлива нефтепродуктов. Поверхность, на которой выявили загрязнение, обработали сорбентом. А нефтепродукты собрали для уничтожения.

На втором этапе собрали сорбент и нефтепродукты. После чего демонтировали боновое ограждение. Анализ воды взяли повторно.

– Источник розлива выясняется, – уточнили в службе МАСС.

Ранее ситуацией заинтересовалась прокуратура.

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