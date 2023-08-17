Розлив нефтепродуктов ликвидировали на Оби в Новосибирске. Фото: МАСС.
Розлив нефтепродуктов на Оби ликвидировали сотрудники службы МАСС. Известно, что работы провели 16 августа. Они прошли в 2 этапа.
По данным службы МАСС, первоначально на участке реки, где произошел розлив, установили боновое ограждение. Оно было нужно для локализации и сдерживания розлива нефтепродуктов. Поверхность, на которой выявили загрязнение, обработали сорбентом. А нефтепродукты собрали для уничтожения.
На втором этапе собрали сорбент и нефтепродукты. После чего демонтировали боновое ограждение. Анализ воды взяли повторно.
– Источник розлива выясняется, – уточнили в службе МАСС.
Ранее ситуацией заинтересовалась прокуратура.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер