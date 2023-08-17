В Новосибирской области ликвидируют 16 скотомогильников за 6,6 миллиона рублей

С территории Новосибирской области уберут 16 скотомогильников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С территории Новосибирской области уберут 16 скотомогильников. За это отдадут более 6,6 миллиона рублей.

Информация опубликована на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы».

На сайте размещено 16 электронных аукционов. В большинстве из них исполнитель уже определен.

Так, ликвидировать скотомогильники необходимо в селах Мышланка, Малышево и Верх-Сузун Сузунского района, а также в других населенных пунктах НСО.

− Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха, − говорится в описании объекта закупки.

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