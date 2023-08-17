Новосибирская область получит почти 650 млн на расселение аварийного жилья

Почти 650 миллионов рублей получит Новосибирская область на расселение аварийного жилья. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Почти 650 миллионов рублей получит Новосибирская область на расселение аварийного жилья. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В распоряжении говорится о том, что публично-правовая компания «Фонд развития территорий» получит средства в размере 12,7 миллиарда рублей. Эти деньги распределят между субъектами Российской Федерации – они пойдут на «переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Так, Новосибирская область получит 649 370 800 рублей. Больше всего выделят Тверской области – 1 822 753 900 рублей.

В общей сложности средства Фонда распределят между 24 субъектами РФ.

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