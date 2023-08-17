Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 5:15

Новосибирская область получит почти 650 млн на расселение аварийного жилья

Средства разделят между 24 субъектами РФ
Анастасия ХРОМЫХ
Почти 650 миллионов рублей получит Новосибирская область на расселение аварийного жилья.

Почти 650 миллионов рублей получит Новосибирская область на расселение аварийного жилья.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Почти 650 миллионов рублей получит Новосибирская область на расселение аварийного жилья. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В распоряжении говорится о том, что публично-правовая компания «Фонд развития территорий» получит средства в размере 12,7 миллиарда рублей. Эти деньги распределят между субъектами Российской Федерации – они пойдут на «переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Так, Новосибирская область получит 649 370 800 рублей. Больше всего выделят Тверской области – 1 822 753 900 рублей.

В общей сложности средства Фонда распределят между 24 субъектами РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber