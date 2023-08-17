Энергетики ответили на частые вопросы потребителей о подключении к электросетям АО «РЭС»

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

На этот раз на вопросы потребителей ответила Елена Геннадьевна Каминская, начальник отдела технологических присоединений филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети».

- Какое наименование энергопринимающих устройств нужно указать в заявке на технологическое присоединение?

- В соответствующем поле заявки укажите объект, который необходимо электрифицировать (подключить к электрическим сетям). Например, индивидуальный жилой дом, садовый дом, гараж, многоквартирный жилой дом, административное здание, нежилое помещение, производственное здание, торговый киоск, магазин и т. д.

- Какой класс напряжения выбрать для присоединения жилого дома?

- Как правило, при оформлении заявки на технологическое присоединение частных домов рекомендуется указывать класс напряжения 220 либо 380 В. Конкретное значение собственник выбирает сам в зависимости от того, насколько мощные электроприборы планирует использовать. Для работы стандартной бытовой техники вполне достаточно 220 В, а вот для более мощного оборудования, как, например, электрокотел отопления, требуется более высокое напряжение. Если у клиента возникли сложности с оформлением заявки, мы всегда готовы сделать это за него в рамках отдельной платной услуги.

- Сколько стоит присоединение к электрическим сетям?

- С 1 июля этого года стоимость технологического присоединения в Новосибирской области для физических лиц с мощностью до 15 кВт составляет 4256 рублей за 1 кВт присоединяемой мощности, а для льготников - 1064 рубля за 1 кВт. Более подробно с тарифами можно ознакомиться на сайтах www.eseti.ru и www.tarif.nso.ru.

- Как и в какие сроки нужно оплачивать присоединение к электрическим сетям?

- Для удобства клиентов мы внедрили онлайн-оплату услуг по технологическому присоединению. Сделать это можно разными способами - по реквизитам счета через онлайн-банк или мобильное приложение вашего банка, а также с помощью QR-кода через СБП. Так что оплатить технологическое присоединение к сетям АО «РЭС» легко и просто, только сделать это нужно в течение 5 рабочих дней со дня размещения счета в личном кабинете. Если оплата не пройдет в эти сроки, то оформленная заявка автоматически аннулируется.