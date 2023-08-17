Умерла Анна Акимутина – 104-летняя ветеран войны из Кыштовки Новосибирской области

В Новосибирской области умерла 104-летняя ветеран войны Анна Акимутина. Фото: администрация Кыштовского района НСО.

В Новосибирской области умерла ветеран ВОВ Анна Филипповна Акимутина. 104-летняя сибирячка, жительница Кыштовки, ушла из жизни 12 августа. Трагическую весть сообщили в администрации Кыштовского района.

– В годы войны Анна Филипповна трудилась в сфере военно-полевого строительства. Она копала окопы, делала дзоты, восстанавливала территорию после артобстрелов. Среди ее наград есть медаль «За победу над Германией», – уточнили в администрации района.

В Сибирь Анна Филипповна переехала в 1949 году. До ухода на пенсию женщина работала на ветучастке. По данным администрации, ветеран ВОВ воспитала двоих детей.

Близкие запомнили Анну Филипповну добрым, светлым и отзывчивым человеком.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным Анны Филипповны.

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