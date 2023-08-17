На СВО погиб персональный тренер из Бердска Новосибирской области. Фото: Администрация города Бердска.

В зоне СВО погиб житель Бердска, санитарный инструктор стрелковой роты мотострелкового батальона, рядовой Антон Павлович Курбатов. Трагедия случилась 12 июля. О ней рассказали в администрации города Бердска в среду, 16 августа.

– Антон Курбатов родился 1 октября 1978 года в городе Бердске. Там он окончил школу и работал персональным тренером в фитнес-клубе «А-спорт». У него было высшее педагогическое образование, – говорится в официальном сообщении администрации.

Коллеги и близкие рассказали, что Антон Курбатов был отзывчивым, добрым и бескорыстным человеком. Он всегда был готов прийти на помощь, даже пожертвовав личными интересами.

По данным администрации, на СВО Антон Курбатов отправился в мае 2023 года.

Простятся с Антоном Курбатовым 17 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня, на улице Максима Горького, 44. Церемония прощания пройдет с 12:00 до 13:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер