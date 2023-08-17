Новосибирец оплатил двухмиллионный штраф, чтобы не лишиться машин и земли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

59-летний новосибирец оплатил двухмиллионный штраф, чтобы не лишиться автомобилей и земельного участка. Ему назначили его за коррупционное преступление. На новосибирца возбудили исполнительное производство. А судебный-пристав выдала должнику реквизиты для оплаты.

– Если бы он не оплатил штраф, у мужчины конфисковали бы Volkswagen Amarok, земельный участок, Renault Kaptur, учитывая размер в пределах иска, – уточнили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

В страхе остаться без пикапа, кроссовера и земли, мужчина перечислил всю сумму долга в добровольные сроки.

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