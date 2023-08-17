Врач-паразитолог рассказал, как можно заразиться глистами после укуса комара

Профессор Института паразитологии Сеченовского университета Евгений Морозов. Фото: NEWS.ru

Профессор Института паразитологии Сеченовского университета Евгений Морозов рассказал, как можно заразиться паразитами после укуса комара.

— Есть такой вид паразитов — дирофилярия. Они могут попасть в организм человека после укуса комара. Это один из самых неприятных гельминтов из-за сложности диагностики. Выглядят эти паразиты как нитка, которая может быть длиной до 15-20 сантиметров и обитает под кожей или в полостях. Но, можно с уверенностью сказать, что если человек придет к участковому терапевту и скажет, что у него под кожей что-то шевелится, то его едва ли отправят к паразитологу, — рассказал Евгений Морозов изданию NEWS.ru.

Удалить такого паразита, по словам медика, можно только хирургически. Но для этого необходимо, чтобы он остановился.

— В московской области мы обследовали на наличие этого паразита пять тысяч комаров и из них три оказались заражены. Есть вероятность встретить зараженных насекомых где-то около, например, собачьих приютов, — пояснил медик. — Потому что у собаки могут быть эти паразиты, комар кусает собаку, а потом переносит паразитов человеку, кусая его.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер