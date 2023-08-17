Движение по улице Василия Старощука ограничат в Новосибирске 19 августа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске ограничат движение по улице Василия Старощука. Произойдет это 19 августа, с 10:30 утра до 13:00. Речь идет о прекращении движения на участке от здания на территории Военного Городка, 770/1 до улицы Бориса Богаткова. Информацию об ограничениях опубликовали на сайте мэрии города.
– 19 августа пройдет торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка, – объяснили прекращение движения в муниципалитете.
На время действия ограничений объезд организуют по дорогам общего пользования.
Также в местах, где проведут мероприятие, ограничат стоянку транспорта и запретят парковку. Ограничение и запрет будут действовать с 7 утра до часу дня.
На время действия ограничений водителям нужно следить за дорожными знаками и информационными щитами.
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