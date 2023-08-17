Движение по улице Василия Старощука ограничат в Новосибирске 19 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ограничат движение по улице Василия Старощука. Произойдет это 19 августа, с 10:30 утра до 13:00. Речь идет о прекращении движения на участке от здания на территории Военного Городка, 770/1 до улицы Бориса Богаткова. Информацию об ограничениях опубликовали на сайте мэрии города.

– 19 августа пройдет торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка, – объяснили прекращение движения в муниципалитете.

На время действия ограничений объезд организуют по дорогам общего пользования.

Также в местах, где проведут мероприятие, ограничат стоянку транспорта и запретят парковку. Ограничение и запрет будут действовать с 7 утра до часу дня.

На время действия ограничений водителям нужно следить за дорожными знаками и информационными щитами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber