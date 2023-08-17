Диетолог рассказала, почему вредно пить чай с сахаром

Анжелика Дюваль рассказала, почему не стоит пить чай с сахаром и как это может отразиться на организме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, почему не стоит пить чай с сахаром и как это может отразиться на организме. По словам медика, употребление глюкозы в жидкой форме способствует набору лишнего веса.

— Когда мы употребляем жидкий сахар, мы не можем контролировать его употребление и легко переходим границу избытка, который будет откладываться в виде лишнего веса, плюс растет нагрузка на поджелудочную железу, — пояснила специалист изданию NEWS.ru.

Медик отметила, что от сладких напитков, если это не натуральные соки, лучше в целом отказаться.

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