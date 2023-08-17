В Бийске автобус столкнулся с самосвалом: пострадали пять человек

В Бийске автобус столкнулся с самосвалом. Фото: Станция скорой медицинской помощи Бийска

В Бийске на пересечении улиц Ленинградской и Чайковского в 11:40 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 22. О подробностях аварии узнал «Бийский рабочий».

До аварии автобус шел на опережение другого пазика, движущегося по улице Ленинградской. За мгновение до столкновения водитель автобуса попытался уйти на правую полосу, но столкнулся с самосвалом, груженым песком. Удар пришелся на лобовую часть автобуса.

— 51-летний водитель, управляя автомобилем «МАН», при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автобусом «ПАЗ 4234» под управлением 42-летнего водителя, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В момент аварии в автобусе находилось 20 пассажиров. Число обратившихся за медпомощью уточняется. В настоящее время известно о пяти пострадавших, двое из которых — в тяжелом состоянии.

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