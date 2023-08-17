«Повернула через двойную сплошную»: в Новосибирске пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

В Кировском районе Новосибирска автобус № 57 врезался в иномарку «Хендай». Фото: Анатолий Якимов/"Горсайт"
В Кировском районе Новосибирска автобус № 57 врезался в иномарку «Хендай». Из-за ДТП около 50 пассажирам пришлось добираться до ЖК «Матрешкин двор» пешком. Авария случилась вечером 16 августа.
По словам очевидцев, транспорт ехал со стороны ЖК «Чистая Слобода» в сторону ЖК «Матрёшкин двор», а легковушка развернулась через двойную сплошную — это и привело к столкновению.
— Водитель с большой чёрной бородой вёл себя агрессивно по отношению к кондуктору и водителю, кричал, что опаздывает и обвинял экипаж общественного транспорта, — цитирует очевидцев издание «Горсайт».
В ДТП никто не пострадал, но дальше ехать автобус не мог. На дороге образовалась пробка, а пассажирам пришлось идти в сторону ЖК пешком.
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