Следователи проверят бердскую больницу, которую обвинили в подделке документов

В Новосибирской области следователи начали проверку больницы в городе Бердск.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области следователи начали проверку больницы в городе Бердск. Там 83-летнюю пенсионерку без ведома родственников перевели из одного отделения в другое. Сибиряки подали на врачей в суд, он встал на сторону медиков, но родные женщины считают, что врачи могли подделать документы.
— Следователи проводят проверку о фальсификации документов в деле о переводе пенсионерки в другое отделение больницы в Бердске, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки.
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