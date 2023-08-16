В Новосибирске ищут 61-летнего мужчину в очках и с сумкой для планшета

В Новосибирске ищут 61-летнего Павла Михайловича Кошелько. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 61-летнего Павла Михайловича Кошелько. Он пропал 14 августа в Заельцовском районе города.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, носит очки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент исчезновения мужчина был одет в зеленую куртку с черными рукавами, черные брюки, черные туфли и черную кепку. С собой у него была черная сумка для планшета.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Павел Михайлович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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