В Новосибирске полицейские устроили погоню за подростком на мопеде

В Новосибирске два экипажа ГИБДД устроили погоню за подростком на мопеде. Фото: "Кадр из видео

В Новосибирске два экипажа ГИБДД устроили погоню за подростком на мопеде. Инцидент произошел 16 августа. Эпичную картину засняли очевидцы на улице Владимира Высоцкого.

— На улице Владимира Высоцкого, где два экипажа ГИБДД не могут поймать подростков на мопеде, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black», где был опубликован ролик.

На кадрах ролика видно, как водитель мопеда вместе с пассажиром на достаточно маленькой скорости уезжают от полиции, нарушая ПДД. За ними следуют экипажи ДПС. Удалось ли им в итоге нагнать «гонщиков» — неизвестно.

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